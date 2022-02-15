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Олимпиада-2022. Украинка Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу
Неудача юной фигуристки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова на Олимпийских играх в Пекине в рамках женской короткой программы упала во время выполнения тройного акселя и набрала всего 48,68 балла.
(ウクライナ)????????— スケオタ@女子ちゃん⛸❤️北京オリンピック????????全力で楽しむ⛷⛸???? (@Mao_Sasha_Haein) January 23, 2022
アナスタシア・シャボトワ #TeamUkraine ???????? #AnastasiiaSHABOTOVA pic.twitter.com/v2kWLIxnko
16-летняя Шаботова заняла последнее место и досрочно завершения выступления на дебютной Олимпиаде.
Стоит отметить, что бывшая украинская фигуристка Ольга Микутина под флагом Австрии смогла квалифицироваться в произвольную программу.
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