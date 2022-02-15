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Олимпиада-2022. Украинка Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу

Олимпиада
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Неудача юной фигуристки

Олимпиада-2022. Украинка Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова на Олимпийских играх в Пекине в рамках женской короткой программы упала во время выполнения тройного акселя и набрала всего 48,68 балла.

16-летняя Шаботова заняла последнее место и досрочно завершения выступления на дебютной Олимпиаде.

Стоит отметить, что бывшая украинская фигуристка Ольга Микутина под флагом Австрии смогла квалифицироваться в произвольную программу.

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В статье: Олимпиада-2022 фигурное катание
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