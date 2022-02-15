Дайджест ОИ: Фристайл – главная надежда на медали, 9 место в биатлоне, падение Шаботовой

Главные новости дня Олимпиады-2022 в Пекине! Как оценить выступление украинцев в биатлоне? Как мы ворвались в фристайл с Абраменко и Окипнюком: есть шанс на медаль? Кто из женщин примет участие в эстафете биатлона 15 февраля? Падение Шаботовой в фигурном катании и олимпийские рекорды 2022 года. Все что вы могли пропустить – в видео!

00:00 Звоню родителям

01:18 Хорошие шансы у фристайла!

02:10 Безумный биатлон

05:08 Женская эстафета в биатлоне: кто бежит?

05:45 Шаботова не попала в финал фигурного катания

06:06 Лыжные виды спорта: снова пусто

10:29 Олимпийские достижения 2022

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