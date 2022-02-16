  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле

Олимпиада
(1 голосов)

Фристайлисты разыграны очередной комплект наград в Пекине

Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырехкратный победитель Winter X Games Алекс Холл стал победителем Олимпийских игр в Пекине в слоустайле.

В финале Холл за свой лучший прыжок получил 90,01 балла, оставив позади соотечественника Николаса Геппера (86,48) и шведа Йеспера Тьедера (85,35).

Холл завоевал первую в карьере медаль на Олимпиадах. Четыре года назад на дебютных Играх он стал 16-м в слоупстайле и не пробился в финал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 фристайл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...