Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле

Четырехкратный победитель Winter X Games Алекс Холл стал победителем Олимпийских игр в Пекине в слоустайле.

Day 1️⃣2️⃣ medals roundup



???????? American freestyle skier Alex Hall won #gold at the men's slopestyle event at the #Beijing2022 after dominating the entire field by throwing down a spectacular first run that none of his rivals could match https://t.co/i6qv27YfQy pic.twitter.com/doyr6vrISA — Reuters Sports (@ReutersSports) February 16, 2022

В финале Холл за свой лучший прыжок получил 90,01 балла, оставив позади соотечественника Николаса Геппера (86,48) и шведа Йеспера Тьедера (85,35).

Холл завоевал первую в карьере медаль на Олимпиадах. Четыре года назад на дебютных Играх он стал 16-м в слоупстайле и не пробился в финал.