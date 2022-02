Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле

Четырехкратный победитель Winter X Games Алекс Холл стал победителем Олимпийских игр в Пекине в слоустайле.

Day 1️⃣2️⃣ medals roundup



???????? American freestyle skier Alex Hall won #gold at the men's slopestyle event at the #Beijing2022 after dominating the entire field by throwing down a spectacular first run that none of his rivals could match https://t.co/i6qv27YfQy pic.twitter.com/doyr6vrISA