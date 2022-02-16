Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2022. Американец Холл взял золото в слоупстайле
Фристайлисты разыграны очередной комплект наград в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырехкратный победитель Winter X Games Алекс Холл стал победителем Олимпийских игр в Пекине в слоустайле.
Day 1️⃣2️⃣ medals roundup— Reuters Sports (@ReutersSports) February 16, 2022
???????? American freestyle skier Alex Hall won #gold at the men's slopestyle event at the #Beijing2022 after dominating the entire field by throwing down a spectacular first run that none of his rivals could match https://t.co/i6qv27YfQy pic.twitter.com/doyr6vrISA
В финале Холл за свой лучший прыжок получил 90,01 балла, оставив позади соотечественника Николаса Геппера (86,48) и шведа Йеспера Тьедера (85,35).
Холл завоевал первую в карьере медаль на Олимпиадах. Четыре года назад на дебютных Играх он стал 16-м в слоупстайле и не пробился в финал.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 0:5. Прогулка в Лиссабоне
- Лига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус
- Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО