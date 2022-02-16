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Олимпиада-2022. Норвежцы разгромили соперников в лыжной эстафете, Украина не попала в финал

Олимпиада
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Очередное золото для страны

Олимпиада-2022. Норвежцы разгромили соперников в лыжной эстафете, Украина не попала в финал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золото Олимпийских игр в Пекине в командном спринте.

В финале Вальнес и Клебо на 2,46 секунды опередили Финляндию (Ийво Нисканен и Йони Мяки), а третье место заняла команда ОКР (Александр Большунов и Александр Терентьев).

Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом, Вальнес завоевал первое золото в карьере.

Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода во втором полуфинале заняли девятое место и не смогли попасть в десятку финалистов командного спринта.

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В статье: Олимпиада-2022 лыжные гонки Йоханнес Клебо
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