Абраменко: "Приятно добыть медаль для Украины в День Единения"

Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде-2022 в Китае завоевал серебро в лыжной акробатике и принес Украине первую награду на Играх.

«Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок.

Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца», - цитирует Абраменко официальный сайт НОК Украины.

Александр Абраменко принес Украине девятую медаль на Зимних Олимпиадах и стал первым спортсменом в истории страны, которому удалось выиграть награду на двух Играх.