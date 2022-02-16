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Абраменко: "Приятно добыть медаль для Украины в День Единения"

Олимпиада
(2 голосов)

Комментарий фристайлиста после успеха в Пекине

Абраменко: "Приятно добыть медаль для Украины в День Единения"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде-2022 в Китае завоевал серебро в лыжной акробатике и принес Украине первую награду на Играх.

«Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок.

Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца», - цитирует Абраменко официальный сайт НОК Украины.

Александр Абраменко принес Украине девятую медаль на Зимних Олимпиадах и стал первым спортсменом в истории страны, которому удалось выиграть награду на двух Играх.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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