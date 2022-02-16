Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО
Лучший момент Украины на Играх-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фристайлист Александр Абраменко стал вторым в финале по лыжной акробатике в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине.
Видео серебряного прыжка Абраменко на Олимпиаде-2022:
Украина благодаря Александру Абраменко поднялась на 23-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер могут понизиться в рейтинге клубов. Это повлияет на их перспективы посева / корзин в следующей ЛЧ
- У Украины первая медаль, Норвегия вне конкуренции. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Кадири уехал в Венгрию, Минай подписывает новичков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Новости по теме
- 14:24 Весь спорт Олимпиада-2022. Абраменко и Окипнюк квалифицировались в финал во фристайле
- 09:30 Весь спорт Олимпиада-2022. Сборная Украины по фристайлу пропустит командный турнир из-за вспышки коронавируса
- 06:05 Украинские Обидное поражение Украины в футзале, футбольный дебют Усика. Главные новости за 4 февраля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...