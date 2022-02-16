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Как Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО

Олимпиада
(17 голосов)

Лучший момент Украины на Играх-2022

Как Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фристайлист Александр Абраменко стал вторым в финале по лыжной акробатике в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Видео серебряного прыжка Абраменко на Олимпиаде-2022:

Украина благодаря Александру Абраменко поднялась на 23-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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