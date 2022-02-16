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В пробе украинской лыжницы обнаружен допинг
Её отстранили от всех соревнований
Фото: realist.online
Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, пишет пресс-служба ITA.
В организме украинки были обнаружены 3 запрещенные вещества. В этот список вошли: анаболический стероид, стимуляторы метилгексан и метаболит гептаминол. Проба у спортсменки была взята 10-го февраля во время Олимпиады, которая проходит в Пекине.
Каминскую уже отстранили от всех соревнований и МОК проводит проверку. Лыжница пока никак не прокомментировала эту новость.
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