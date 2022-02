Олимпиада-2022. Швеция завоевала историческое золото во фристайле

Шведка Сандра Неслунд после двух побед на чемпионатах мира стала олимпийской чемпионкой 2022 года в ски-кроссе.

В финале Неслунд опередила Мариэль Томпсон из Канады и швейцарцу Фанни Смит.

Sandra Naeslund wins the #Gold medal in women’s ski cross for Sweden as she dominates the #FreestyleSkiing event!



This is Sweden’s first ever medal in women’s freestyle skiing!#Beijing2022 pic.twitter.com/aNWRpIW0wx