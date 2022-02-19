Известно кто понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022

Украинская биатлонистка Елена Белосюк понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2022. Вот как сама спортсменка прокомментировала такое решение:

"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины.

Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" – сказала она.