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Известно кто понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022
И это не Абраменко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Елена Белосюк понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2022. Вот как сама спортсменка прокомментировала такое решение:
"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины.
Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" – сказала она.
Напомним, что ранее
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