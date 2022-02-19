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Олимпиада 2022. Норвегия досрочно стала победителем медального зачета

Олимпиада
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Норвежцы установили рекорд по количеству золотых медалей

Олимпиада 2022. Норвегия досрочно стала победителем медального зачета

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпиады в Пекине. Команда выиграла 35 медалей: 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте – сборная Германии с 24 медалями. Немцы завоевали 11 золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых.

На третьем месте сборная Китая с 9 золотыми наградами. На четвертом – США с 8, пятая – Швеция, тоже с 8.

Также сборная Норвегии установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одной Олимпиаде. Это вторая подряд победа для страны в медальном зачете Олимпийских игр: в 2018 году в Пхенчхане Норвегия взяла 14 золотых наград.

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В статье: олимпийская сборная Норвегии Олимпиада
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