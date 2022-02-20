Легендарная норвежская лыжница Йохауг больше не выступит на Олимпийских играх

После победы в масс старте Олимпийских игр-2022, четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежка Тереза ​​Йохауг заявила, что это была ее последняя Олимпиада в карьере. Слова легенды мирового лыжного спорта цитирует NRK.

"Это было невероятно. Не могу сказать что-нибудь другое. Я пыталась насладиться каждой минутой на трассе, лыжи были фантастическими. Турнир был великолепным, и просто грандиозно завершить его таким образом.

Моя длинная карьера идет к завершению. Для меня это последние игры, и суметь взять три золота было мечтой. Сегодня эта мечта сбылась, и нахлынули чувства. Это было невероятное путешествие. Я начала в Ванкувере 2010 первым золотом в эстафете. Из Сочи-2014 забрала бронзу и серебро. В Пхенчхане-2018 меня не было, но я вернулась и взяла три золота здесь" – сказала она.