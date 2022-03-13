Украина берет золото в последний день Паралимпиады 2022

В последний день Паралимпийских игр 2022 сборная Украины завоевала еще одну золотую награду.

Так, наши паралыжники стали первыми в открытой эстафете 4 х 2,5 км.

Состав нашей команды: Дмитрий Суярко, Григорий Волчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский.