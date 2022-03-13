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Украина берет золото в последний день Паралимпиады 2022

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Украина берет золото в последний день Паралимпиады 2022

UA-Футбол
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В последний день Паралимпийских игр 2022 сборная Украины завоевала еще одну золотую награду.

Так, наши паралыжники стали первыми в открытой эстафете 4 х 2,5 км.

Состав нашей команды: Дмитрий Суярко, Григорий Волчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский.

Напомним, что за вчерашний день наша команда завоевала 3 награды.

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В статье: Паралимпиада-2022
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