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Украина берет золото в последний день Паралимпиады 2022
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В последний день Паралимпийских игр 2022 сборная Украины завоевала еще одну золотую награду.
Так, наши паралыжники стали первыми в открытой эстафете 4 х 2,5 км.
Состав нашей команды: Дмитрий Суярко, Григорий Волчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский.
Напомним, что за вчерашний день наша команда
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