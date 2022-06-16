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Сергей Бубка: Украина – это Европа
Президент НОК поблагодарил за помощь всем европейские страны
Фото: Спорт 24
Президент НОК Украины Сергей Бубка отметил необходимость помощи украинской спортивной семье и в восстановлении спортивной инфраструктуры, разрушенной рашистами после начала полномасштабного вторжения:
"Очень трудно посчитать сколько миллионов мы получили в виде разной помощи нашим спортсменам, нашим детям, нашей стране – и мы очень благодарны за все это.
Я хочу еще раз обратить внимание на важность нашей солидарности. Как олимпиец я знаю, что наши ценности, наше единство – это ключ к нашему общему успеху. В течение многих лет я видел достаточно примеров проявления олимпийской солидарности, но та солидарность, которую мы видим сейчас по Украине – это просто невероятно.
Спасибо всем за поддержку. Мы обязательно победим, преодолеем все вызовы, ведь мы делаем это вместе. И помните, Украина – это Европа", – сказал Бубка.
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