Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустит чемпионат мира-2022.

Об этом сообщил Sport.ua главный тренер сборной Украины Владимир Шацких:

"Он сам объективно оценивает свое физическое состояние, сказал, что он еще не готов уезжать на чемпионат мира и бороться за медали".

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Сербии с 10 по 18 сентября.