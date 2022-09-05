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Жан Беленюк пропустит чемпионат мира-2022
Турнир пройдет без украинского чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустит чемпионат мира-2022.
Об этом сообщил Sport.ua главный тренер сборной Украины Владимир Шацких:
"Он сам объективно оценивает свое физическое состояние, сказал, что он еще не готов уезжать на чемпионат мира и бороться за медали".
Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Сербии с 10 по 18 сентября.
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