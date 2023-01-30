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Лидеры стран раскритиковали МОК за допуск россиян к соревнованиям

Олимпиада
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И это далеко не весь перечень

Лидеры стран раскритиковали МОК за допуск россиян к соревнованиям

Новина українською

Лидеры европейских стран выступают против допуска россиян к международным соревнованиям, пишет Inside The Games.

Премьер-министр Эстонии Кай Каллас назвал такое решение "политически неправильным".

"Спорт – это инструмент российской пропагандистской машины, игнорирование этого означает переход на сторону агрессии."

Глава польского олимпийского комитета Анджей Красницкий также выразил несогласие с возможностью участия спортсменов из стран-террористов.

"Пока не закончится варварская война в Украине, ни один российский и белорусский спортсмен не должен участвовать в международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх."

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В статье: Олимпиада
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Источник:
XSport.ua

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