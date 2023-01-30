Лидеры стран раскритиковали МОК за допуск россиян к соревнованиям

Лидеры европейских стран выступают против допуска россиян к международным соревнованиям, пишет Inside The Games.

Премьер-министр Эстонии Кай Каллас назвал такое решение "политически неправильным".

"Спорт – это инструмент российской пропагандистской машины, игнорирование этого означает переход на сторону агрессии."

Глава польского олимпийского комитета Анджей Красницкий также выразил несогласие с возможностью участия спортсменов из стран-террористов.

"Пока не закончится варварская война в Украине, ни один российский и белорусский спортсмен не должен участвовать в международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх."