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Лидеры стран раскритиковали МОК за допуск россиян к соревнованиям
И это далеко не весь перечень
Лидеры европейских стран выступают против допуска россиян к международным соревнованиям, пишет Inside The Games.
Премьер-министр Эстонии Кай Каллас назвал такое решение "политически неправильным".
"Спорт – это инструмент российской пропагандистской машины, игнорирование этого означает переход на сторону агрессии."
Глава польского олимпийского комитета Анджей Красницкий также выразил несогласие с возможностью участия спортсменов из стран-террористов.
"Пока не закончится варварская война в Украине, ни один российский и белорусский спортсмен не должен участвовать в международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх."
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