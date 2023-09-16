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Украина проиграла Китаю стартовый матч квалификации на Олимпиаду 2024

Олимпиада
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Девушки сыграли плохо

Украина проиграла Китаю стартовый матч квалификации на Олимпиаду 2024

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу проиграла стартовый матч квалификации на Олимпийские игры 2024. В первом поединке наши девушки уступили Китаю.

Счет встречи 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) в пользу хозяек поля.

Украина впервые играет в женской олимпийской квалификации по волейболу. Перед этим в 2023 году украинки выступили на трех турнирах: победили в Золотой Евролиге, заняли четвертое место в Кубке претенденток и дошли до 1/8 финала на чемпионате Европы.

Следующий матч Украина проведет против Сербии в воскресенье, 17 сентября. Всего на турнире украинкам предстоит провести семь матчей.

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В статье: Олимпиада-2024 женская сборная Украины по волейболу
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Источник:
Суспільне

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