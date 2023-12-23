Россияне и белорусы не выступят в конном спорте на Олимпиаде 2024

Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение о запрете участия россиян и белорусов на Олимпийских играх 2024.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение объяснили невозможностью организовать отдельный отбор, ведь стандартная квалификация продолжалась в течение всего 2023 года, а закончится 31 декабря.

Запрет на выступления российским и белорусским конникам начал действовать с весны 2022 года. Однако недавно FEI разрешила им вернуться на международные соревнования под своей эгидой на условиях нейтральности.