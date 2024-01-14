Латвийские депутаты написали коллективное письмо Макрону с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Группа из 80 депутатов латвийского Сейма написали и отправили письмо президенту Франции Эмануэлю Макрону о недопуске российских и белорусских агрессоров на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

"В доктрине внешней политики россии одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая "мягкая сила" в построении отношений с зарубежными странами и спорт – одно из ее применений. россия использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде" - говорится в аргументации к сообщению.