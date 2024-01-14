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Латвийские депутаты написали коллективное письмо Макрону с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Надо сделать все, что в наших силах
Getty Images/Global Images Ukraine
Группа из 80 депутатов латвийского Сейма написали и отправили письмо президенту Франции Эмануэлю Макрону о недопуске российских и белорусских агрессоров на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.
"В доктрине внешней политики россии одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая "мягкая сила" в построении отношений с зарубежными странами и спорт – одно из ее применений. россия использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде" - говорится в аргументации к сообщению.
Напомним, что ранее Цуренко
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