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Латвийские депутаты написали коллективное письмо Макрону с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Олимпиада

Надо сделать все, что в наших силах

Латвийские депутаты написали коллективное письмо Макрону с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Группа из 80 депутатов латвийского Сейма написали и отправили письмо президенту Франции Эмануэлю Макрону о недопуске российских и белорусских агрессоров на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

"В доктрине внешней политики россии одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая "мягкая сила" в построении отношений с зарубежными странами и спорт – одно из ее применений. россия использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде" - говорится в аргументации к сообщению.

Напомним, что ранее Цуренко успешно стартовала на АО 2024.

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