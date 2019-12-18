Плотницкий входит в топ-20 бомбардиров Лиги чемпионов

Накануне Перуджа в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в четырех сетах (25:17, 23:25, 25:21, 26:24) обыграла польскую Верву, а Олег Плотницкий стал одним из лучших игроков матча. Украинец принес Перудже 16 очков (больше только у Вильфредо Леона – 25).

Именно Плотницкий поставил точку в самом эффектном розыгрыше матча:

В трех стартовых матчах Лиги чемпионов Плотницкий набрал 44 очка. По этому показателю Олег идет вторым в Перудже и занимает 19-е место среди всех игроков турнира.

Также отметим, что на счету Плотницкого 11 эйсов. Это второй лучший показатель в Лиге чемпионов после вышеупомянутого одноклубника Вильфредо Леона.