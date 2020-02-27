Слушания между ВАДА и РУСАДА не будут публичными

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будут публичными. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Также сообщается об участии в слушаниях в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.

Напомним, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года.