Ключевой игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

Как сообщает издание БИЗНЕС Online, диагональный сборной Украины подпишет контракт с АСК из Нижнего Новгорода.

Виецкий третий сезон подряд проведет за рубежом. Ранее экс-игрок харьковского Локомотива поиграл в сербской Войводине и катарском Полице.

Виецкий в прошлом году активно поучаствовал в историческом прорыве сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. Дмитрий вошел в топ-10 бомбардиров турнира, набрав в 7 матчах 104 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионат Украины по гандболу будет доигран после карантина.