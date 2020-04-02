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Ключевой игрок сборной Украины продолжит карьеру в России
Волейболист Дмитрий Виецкий сменит клубную прописку.
Как сообщает издание БИЗНЕС Online, диагональный сборной Украины подпишет контракт с АСК из Нижнего Новгорода.
Виецкий третий сезон подряд проведет за рубежом. Ранее экс-игрок харьковского Локомотива поиграл в сербской Войводине и катарском Полице.
Виецкий в прошлом году активно поучаствовал в историческом прорыве сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. Дмитрий вошел в топ-10 бомбардиров турнира, набрав в 7 матчах 104 очка.
Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионат Украины по гандболу будет доигран после карантина.