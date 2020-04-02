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Ключевой игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

Другие виды
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Волейболист Дмитрий Виецкий сменит клубную прописку.

Ключевой игрок сборной Украины продолжит карьеру в России
Новина українською

Как сообщает издание БИЗНЕС Online, диагональный сборной Украины подпишет контракт с АСК из Нижнего Новгорода.

Виецкий третий сезон подряд проведет за рубежом. Ранее экс-игрок харьковского Локомотива поиграл в сербской Войводине и катарском Полице.

Виецкий в прошлом году активно поучаствовал в историческом прорыве сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. Дмитрий вошел в топ-10 бомбардиров турнира, набрав в 7 матчах 104 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионат Украины по гандболу будет доигран после карантина.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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