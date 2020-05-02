Ольга Харлан: Я живу с надеждой, что откроют границы и мы снова объединимся

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира, лучшая фехтовальщица планеты 2019 Ольга Харлан в эфире политически-социального шоу "Шустер-Live" рассказала с каким чувством она сегодня живет.

"Я живу с надеждой, потому, что я хочу вернуться в зал, я хочу увидеть своего парня. Он сейчас в Италии, он там живет.

Я живу с надеждой, что вскоре откроют границы и мы объединимся. В первую очередь мы объединимся и во вторую очередь мы начнем тренироваться" - сказала она.

Напомним, что ранее Олег Верняев удивил болельщиков карантинным фото.