Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан попала на обложку крупного журнала. ФОТО
Звездная саблистка поработала моделью.
Лицо олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан украсило обложку свежего выпуска журнала «Elle». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Быть ролевой моделью, барби и девушкой с обложки для Elle... Люди, разбудите меня кто-нибудь", - написала Харлан.
Ранее Ольга Харлан показала, как тренируется в домашних условиях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...