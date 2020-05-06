Харлан попала на обложку крупного журнала. ФОТО

Лицо олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан украсило обложку свежего выпуска журнала «Elle». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Быть ролевой моделью, барби и девушкой с обложки для Elle... Люди, разбудите меня кто-нибудь", - написала Харлан.

Ранее Ольга Харлан показала, как тренируется в домашних условиях.