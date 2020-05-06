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Харлан попала на обложку крупного журнала. ФОТО

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Звездная саблистка поработала моделью.

Харлан попала на обложку крупного журнала. ФОТО
Новина українською

Лицо олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан украсило обложку свежего выпуска журнала «Elle». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Быть ролевой моделью, барби и девушкой с обложки для Elle... Люди, разбудите меня кто-нибудь", - написала Харлан.

Ранее Ольга Харлан показала, как тренируется в домашних условиях.

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В статье: Ольга Харлан фехтование
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