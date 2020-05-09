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Дарья Билодид: С днем великой Победы, никогда опять
Поздравление от лучшей дзюдоистки планеты
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поздравила всех с Днем Победы.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко трогательным стихотворением поздравил всех с праздником.
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