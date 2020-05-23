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В черно-белых тонах: Дарья Билодид завораживает болельщиков своим взглядом. Фото
Украинка действительно невероятная
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий снимок спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Виталий Кличко поделился воспоминаниями об армейской службе.
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