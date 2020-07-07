Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два великих чемпиона: Дарья Билодид и Александр Усик встретились в столичном торговом центре. Фото
Крутизна фото зашкаливает
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид опубликовала фото с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО). Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Виталий Кличко сравнил по антропометрии брата и сына.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 20:40 Весь спорт В роду одни гиганты: Виталий Кличко показал фото брата вместе со своим сыном
- 22:19 Весь спорт Первая ракетка Украины: Хотела бы иметь в своем арсенале подачу Серены Уильямс, и форхенд Штеффи Граф
- 21:48 Весь спорт Александр Усик посетил украинскую боксерскую Залу славы и снова поднял Кубок Али. Видео
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...