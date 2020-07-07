Два великих чемпиона: Дарья Билодид и Александр Усик встретились в столичном торговом центре. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид опубликовала фото с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО). Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Виталий Кличко сравнил по антропометрии брата и сына.