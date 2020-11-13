Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы по велотреку

Вице-чемпионом Европы в скрэтче стал Роман Гладыш. В борьбе за медаль высшей пробы украинца обошел только Иури Лейтао из Португалии.

Вторую медаль дня Украина оформила в командной гонке преследования среди женщин. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова заняли третье место после Великобритании и Италии.