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Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы по велотреку
Но пока без золота
Вице-чемпионом Европы в скрэтче стал Роман Гладыш. В борьбе за медаль высшей пробы украинца обошел только Иури Лейтао из Португалии.
Вторую медаль дня Украина оформила в командной гонке преследования среди женщин. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова заняли третье место после Великобритании и Италии.
Ранее UA-Футбол
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