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Самый сильный человек на планете Новиков вернулся в Украину
Алексей Новиков привез трофей на родину
Новиков в 24 года выиграл World Strongest Man и стал вторым украинцем после Василия Вирастюка, которого официально объявили сильнейшим человеком на планете.
"Это топ-мечта в этом спорте. Я добился этого. И верил, и не верил, и сомневался", - говорит Новиков.
В аэропорту Новикова помимо родственников встречал и Вирастюк, который выигрывал World Strongest Man в 2004 году.
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