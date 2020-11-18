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Самый сильный человек на планете Новиков вернулся в Украину

Другие виды
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Алексей Новиков привез трофей на родину

Самый сильный человек на планете Новиков вернулся в Украину
Новина українською

Новиков в 24 года выиграл World Strongest Man и стал вторым украинцем после Василия Вирастюка, которого официально объявили сильнейшим человеком на планете.

"Это топ-мечта в этом спорте. Я добился этого. И верил, и не верил, и сомневался", - говорит Новиков.

В аэропорту Новикова помимо родственников встречал и Вирастюк, который выигрывал World Strongest Man в 2004 году.

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В статье: экстрим Алексей Новиков
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