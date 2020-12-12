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Украинец Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы по тхэквондо
Пополнение в копилку сборной
Украинский тхэквандист Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы 2020, что в эти дни проходит в Боснии и Герцеговине.
Наш спортсмен выступает в категории выше 80 килограммов, а этот старт был для него первым в сезоне.
ТОП 3 выглядит следующим образом:
1. Махди Ходабахш (Сербия)
2. Деяан Гергиевский (Македония)
3. Владислав Бондарь (Украина)
Напомним, что ранее ХК "Днепр"
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Источник:Tribuna.com
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