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Украинец Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы по тхэквондо

Другие виды
(1 голосов)

Пополнение в копилку сборной

Украинец Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы по тхэквондо
UA-Футбол
Новина українською

Украинский тхэквандист Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы 2020, что в эти дни проходит в Боснии и Герцеговине.

Наш спортсмен выступает в категории выше 80 килограммов, а этот старт был для него первым в сезоне.

ТОП 3 выглядит следующим образом:

1. Махди Ходабахш (Сербия)

2. Деяан Гергиевский (Македония)

3. Владислав Бондарь (Украина)

Напомним, что ранее ХК "Днепр" объявил об избрании нового президента.

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В статье: Владислав Бондарь
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Источник:
Tribuna.com

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