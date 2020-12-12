Украинец Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы по тхэквондо

Украинский тхэквандист Владислав Бондарь стал бронзовым призером Чемпионата Европы 2020, что в эти дни проходит в Боснии и Герцеговине.

Наш спортсмен выступает в категории выше 80 килограммов, а этот старт был для него первым в сезоне.

ТОП 3 выглядит следующим образом:

1. Махди Ходабахш (Сербия)

2. Деяан Гергиевский (Македония)

3. Владислав Бондарь (Украина)