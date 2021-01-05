Тренер сборной Украины не исключил, что Верняева отстранили из-за допинга

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский отреагировал на информацию о временном отстранении олимпийского чемпиона Олега Верняева.

"Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу.

Причина? Сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить.

Допинг? Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока", - сказал Сартинский.