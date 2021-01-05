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Тренер сборной Украины не исключил, что Верняева отстранили из-за допинга

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Тренер сборной Украины не исключил, что Верняева отстранили из-за допинга
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский отреагировал на информацию о временном отстранении олимпийского чемпиона Олега Верняева.

"Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу.

Причина? Сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить.

Допинг? Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока", - сказал Сартинский.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Олег Верняев в 2016 году стал олимпийским чемпионом.

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В статье: спортивная гимнастика Олег Верняев
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Источник:
Tribuna.com

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