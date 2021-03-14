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Каратэ. Украинка Терлюга завоевала бронзу на этапе в Стамбуле
Поздравляем с медалью
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзовую награду на этапе Karate-1 в Стамбуле (Турция).
В поединке за третье место наша соотечественница одолела болгарскую спортсменку Ивет Горанову.
Этот турнир стал первым с марта 2020 года. Соревнования не проводились из-за длинной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Напомним, что ранее Украина
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