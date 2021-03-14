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Каратэ. Украинка Терлюга завоевала бронзу на этапе в Стамбуле

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Каратэ. Украинка Терлюга завоевала бронзу на этапе в Стамбуле

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзовую награду на этапе Karate-1 в Стамбуле (Турция).

В поединке за третье место наша соотечественница одолела болгарскую спортсменку Ивет Горанову.

Этот турнир стал первым с марта 2020 года. Соревнования не проводились из-за длинной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее Украина заняла 5 место в смешанной эстафете в Нове Место.

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В статье: Анжелика Терлюга
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