Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле заняла восьмое место в командном турнире Кубка мира и впервые не смогла отобраться на Олимпийские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

Украина в мировом рейтинге занимает шестое место, а на Олимпиаду попали только четыре лучших команды (Олимпийская сборная России, Франция, Италия и Южная Корея). Еще четыре места по континентальным квотам достались Венгрии, США, Китаю и Тунису.

На последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро украинки заняли второе место, а в 2008-м году Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик и Елена Хромова в Пекине стали олимпийскими чемпионками.