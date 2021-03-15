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Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду

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Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду

Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле заняла восьмое место в командном турнире Кубка мира и впервые не смогла отобраться на Олимпийские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

Украина в мировом рейтинге занимает шестое место, а на Олимпиаду попали только четыре лучших команды (Олимпийская сборная России, Франция, Италия и Южная Корея). Еще четыре места по континентальным квотам достались Венгрии, США, Китаю и Тунису.

На последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро украинки заняли второе место, а в 2008-м году Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик и Елена Хромова в Пекине стали олимпийскими чемпионками.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 этапа Кубка мира в Будапеште.

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В статье: Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию
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Комментарии (1)
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Vlad21
15.03.2021 в 12:40
Предложение - по результатам работы со спортсменками по подготовке к олимпийским играм весь тренерский состав и обслуживающий персонал освободить от занимаемых должностей. Назначить новых перспективных тренеров из числа опытных спортсменок.
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