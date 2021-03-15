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Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду
Это фиаско
Женская сборная Украины по фехтованию на сабле заняла восьмое место в командном турнире Кубка мира и впервые не смогла отобраться на Олимпийские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.
Украина в мировом рейтинге занимает шестое место, а на Олимпиаду попали только четыре лучших команды (Олимпийская сборная России, Франция, Италия и Южная Корея). Еще четыре места по континентальным квотам достались Венгрии, США, Китаю и Тунису.
На последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро украинки заняли второе место, а в 2008-м году Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик и Елена Хромова в Пекине стали олимпийскими чемпионками.
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