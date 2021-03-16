  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан отреагировала на непопадание Украины на Олимпийские игры
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан отреагировала на непопадание Украины на Олимпийские игры

Другие виды
(2 голосов)

Ольга разочарована

Харлан отреагировала на непопадание Украины на Олимпийские игры

Новина українською

Сборная Украины по фехтованию на сабле по итогам этапа Кубка мира в Будапеште впервые в истории не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры.

Ольга Харлан станет единственной представительницей Украины в индивидуальной сабле на Олимпиаде в Токио.

"К сожалению, чуда не произошло. Олимпиада в Токио пройдет без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше.

Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это – мы переживали вместе. Потому что мы семья.

И эти трудности мы тоже преодолеем, и будем порхать снова. Люблю вас, мои родные Алина Комащук, Елена Воронина, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова", - написала олимпийская чемпионка в Facebook.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...