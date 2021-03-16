Харлан отреагировала на непопадание Украины на Олимпийские игры

Сборная Украины по фехтованию на сабле по итогам этапа Кубка мира в Будапеште впервые в истории не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры.

Ольга Харлан станет единственной представительницей Украины в индивидуальной сабле на Олимпиаде в Токио.

"К сожалению, чуда не произошло. Олимпиада в Токио пройдет без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше.

Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это – мы переживали вместе. Потому что мы семья.

И эти трудности мы тоже преодолеем, и будем порхать снова. Люблю вас, мои родные Алина Комащук, Елена Воронина, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова", - написала олимпийская чемпионка в Facebook.