Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан отреагировала на непопадание Украины на Олимпийские игры
Ольга разочарована
Сборная Украины по фехтованию на сабле по итогам этапа Кубка мира в Будапеште впервые в истории не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры.
Ольга Харлан станет единственной представительницей Украины в индивидуальной сабле на Олимпиаде в Токио.
"К сожалению, чуда не произошло. Олимпиада в Токио пройдет без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше.
Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это – мы переживали вместе. Потому что мы семья.
И эти трудности мы тоже преодолеем, и будем порхать снова. Люблю вас, мои родные Алина Комащук, Елена Воронина, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова", - написала олимпийская чемпионка в Facebook.
Популярное сейчас
- Зеленский теперь в Карпатах, турецкий интерес к Довбику. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге
- "Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры
- Гандбол. Украина со скрипом обыграла Фареры в отборе на чемпионат Европы
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО