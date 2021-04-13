Благотворительный забег Wings for Life World Run 2021 – присоединяйся 9 мая!

Восьмой всемирный одновременный благотворительный забег Wings for Life World Run стартует 9 мая 2021 года в 14:00 по киевскому времени.

Приобщиться к глобальной цели можно в любом городе и локации с помощью мобильного приложения Wings for Life World Run. Бежать можно как в одиночку, так и вместе с друзьями и единомышленниками.

Всего более 50 000 бегунов и участников в креслах-колясках уже зарегистрировались на виртуальный забег, который одновременно стартует по всему миру 9 мая в 14:00. Все они бегут индивидуально в любой точке мира, но объединены единой целью.

Принять участие командой в Wings for Life World Run легко:

- Скачать приложение Wings for Life World Run для iOS или Android.

- Зарегистрироваться на забег, который пройдет 9 мая.

- Создать команду.

- Пригласить членов команды.

- Получить удовольствие от забега ради доброго дела.

Приложение Wings for Life World Run содержит беговой трекер, калькулятор темпа, аудио и музыкальное сопровождение, и его можно бесплатно загрузить с Google Play и Apple App Store.

Уникальный формат забега: автомобиль-кэтчер (Catcher Car) как мобильная финишная линия

Во время Wings for Life World Run все бегуны и участники в креслах колесных стартуют в одно и то же время - в 14:00 по киевскому времени (11:00 UTC). Итак, в Берлине забег начнется в 13:00. В Токио будет 20:00, а в Нью-Йорке – 7:00. Другая особенность: вы бежите столько, сколько можете. И не к линии финиша, определенной заранее. Как это работает? Через 30 минут после того, как прозвучит выстрел стартового пистолета, автомобиль-кэтчер (Catcher Car) стартует и начинает ехать за участниками. Постепенно он набирает скорость и настигает одного участника за другим, пока не останется один победитель. Для участников, которых обогнал Catcher Car, забег успешно завершен. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4 часа 12 минут, прежде чем его догнали.

Всемирное Событие, которое набирает все большие масштабы

Начиная с 2014 года, сообщество Wings for Life World Run бегает вместе ежегодно в мае ради тех, кто не может этого сделать. Самостоятельно или вместе в групповом забеге, участвуя с помощью мобильного приложения и делая регистрационные взносы, бегуны и участники в креслах-колясках поддерживают фонд Wings for Life. Их цель - найти методы лечения травм спинного мозга. И это движение с каждым годом набирает обороты. На сегодня всего в забегах зарегистрировались 700 000 участников из 195 стран, которые пробежали 7 миллионов километров, одновременно собрав почти 30 миллионов евро для Wings for Life в форме регистрационных взносов и дотаций.

Каждый участник достигает финиша

Не имеет значения, планируете ли вы пробежать 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон или еще больше: много бегунов и участников в креслах-колясках превосходят собственные ожидания, достигая новых вершин благодаря особому формату. Многие из них устанавливают личные рекорды. Но не это имеет наибольшее значение: в забеге Wings for Life World Run каждый достигает финиша. А на старте собирается более разнообразная публика, чем на любом другом забеге, и все они собираются ради доброго дела. Возможно, именно это мотивирует такое значительное количество участников участвовать в забеге год за годом с такой радостью – так же, как и то, что 100% всех регистрационных взносов идут на финансирование исследований травм спинного мозга.

Зарегистрироваться на благотворительный забег Wings for Life World Run (9 мая в 14:00 по Киеву) можно по этой ссылке.