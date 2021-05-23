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Михаил Ромачук: Время возвращаться к работе. Фото

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Еще раз наши поздравления

Михаил Ромачук: Время возвращаться к работе. Фото

фото - odessa-journal.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Ромачук прокомментировал две золотые награды на чемпионате Европы 2021. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Золотые медали на чемпионате Европы.

А сейчас пора возвращаться к работе"

Михаил Ромачук: Время возвращаться к работе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее 21 спортсмен погиб во время ультрамарафон в Китае.

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В статье: Михаил Романчук
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