Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Ромачук: Время возвращаться к работе. Фото
Еще раз наши поздравления
фото - odessa-journal.com
Украинский пловец Михаил Ромачук прокомментировал две золотые награды на чемпионате Европы 2021. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Золотые медали на чемпионате Европы.
А сейчас пора возвращаться к работе"
Напомним, что ранее 21
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бондаренко с Судаковым и седьмой номер для Леднева. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном
- Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным
- Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме
- Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...