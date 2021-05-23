Михаил Ромачук: Время возвращаться к работе. Фото

Украинский пловец Михаил Ромачук прокомментировал две золотые награды на чемпионате Европы 2021. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Золотые медали на чемпионате Европы.

А сейчас пора возвращаться к работе"