Мужская сборная Украины по волейболу дала бой олимпийским чемпионам

Сборная Украины по волейболу в товарищеском матче не справилась с Францией. Наша команда вяло начала этот матч и позволила соперникам выиграть первый сет. Но после небольшой паузы подопечные Угиса Крастиньша сумели навязать свою игру и выйти вперед.

Вскоре украинцы немного расслабились, чем воспользовались французы и взяли два сета подряд. В итоге этот матч завершился поражением нашей команды.

Напомним, что 2 сентября Украина стартует в группе А чемпионата Европы.

25 августа. Мужчины. Товарищеский матч

Франция - Украина 3:1( 25:23, 20:25, 25:19, 25:22)