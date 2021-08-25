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Мужская сборная Украины по волейболу дала бой олимпийским чемпионам
Но все же немного не хватило для победы
Сборная Украины по волейболу в товарищеском матче не справилась с Францией. Наша команда вяло начала этот матч и позволила соперникам выиграть первый сет. Но после небольшой паузы подопечные Угиса Крастиньша сумели навязать свою игру и выйти вперед.
Вскоре украинцы немного расслабились, чем воспользовались французы и взяли два сета подряд. В итоге этот матч завершился поражением нашей команды.
Напомним, что 2 сентября Украина стартует в группе А чемпионата Европы.
25 августа. Мужчины. Товарищеский матч
Франция - Украина 3:1( 25:23, 20:25, 25:19, 25:22)
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