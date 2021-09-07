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Украина сражается с Бельгией на групповом этапе Евроволей. Текстовая трансляция матча

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Украина сражается с Бельгией на групповом этапе Евроволей. Текстовая трансляция матча

Фото: cev.eu / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает следить за выступлением сборной Украины на мужском чемпионате Европы по волейболу. Сегодня наши ребята проведут очередной поединок на групповом этапе. Соперником подопечных Угиса Крастиньша станет Бельгия. Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Прямо в этой новости ниже у вас есть возможность отслеживать все события, которые произойдут в этой игре. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать актуальную информацию из "Таурон Арены" в Кракове.

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Украина против Бельгии в матче группового этапа Евро-2021: текстовая трансляция

18:30 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча мужского чемпионата Европы по волейболу! Сегодня сборная Украины проведёт свой четвёртый поединок на турнире, продолжая сражение за выход в плей-офф Евроволея. Победа сегодня очень высоко поднимет наши шансы выйти из группы. Верим!

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В статье: сборная Украины по волейболу
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