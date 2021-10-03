Станислав Горуна: Имею амбиции стать президентом Украины

Украинский каратист, бронзовый призовой призер Олимпийских игр 2020 Станислав Горуна рассказал о своих политических амбициях. Слова нашего спортсмена приводит tribuna.ua:

- Вы часто говорите о своих политических амбициях и желании стать президентом Украины. Вы серьезно?

- Абсолютно. Оно по-приколу выглядит сейчас, в контексте того, что я спортсмен, не такой известный, не такой богатый бизнесмен с миллионами на счету, молодой, пока нет времени заниматься общественной деятельностью.

Но вернемся к этому вопросу через 10 лет. Очень важно знать, что ты хочешь от жизни и не бояться завышать себе планку, - сказал Горуна.