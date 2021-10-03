Художественная гимнастика. Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира

С 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. Накануне соревнований стал известен состав сборной Украины.

В индивидуальных соревнованиях Украину представят Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко, Николь Красюк.

На групповых соревнованиях выступят Диана Баева, Диана Довганюк, Дарья Дуда, Алина Мельник, Кристина Опря, Мария Высочанская.