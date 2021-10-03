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Художественная гимнастика. Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира
Удачи нашим девушкам
С 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. Накануне соревнований стал известен состав сборной Украины.
В индивидуальных соревнованиях Украину представят Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко, Николь Красюк.
На групповых соревнованиях выступят Диана Баева, Диана Довганюк, Дарья Дуда, Алина Мельник, Кристина Опря, Мария Высочанская.
Напомним, что ранее женская сборная Украины по шахматам
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