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Карлсен и Непомнящий завершили седьмую встречу за мировую корону вничью

Другие виды
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Норвежец ведет в матче

Карлсен и Непомнящий завершили седьмую встречу за мировую корону вничью

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UA-Футбол
Новина українською

Седьмой поединок за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершился вничью.

Отметим, что по итогам проведённых матчей в поединке лидирует действующий обладатель титула со счетом 4,0 - 3,0.

Следующая партия состоится 5 декабря. Остальные матчи запланированы на 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

Напомним, что ранее шахматисты сыграли самую длинную партию в истории.

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В статье: Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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