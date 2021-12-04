Карлсен и Непомнящий завершили седьмую встречу за мировую корону вничью

Седьмой поединок за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершился вничью.

Отметим, что по итогам проведённых матчей в поединке лидирует действующий обладатель титула со счетом 4,0 - 3,0 .

Следующая партия состоится 5 декабря. Остальные матчи запланированы на 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.