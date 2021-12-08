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Беленюк отреагировал на уход Новикова в сборную Болгарии
Комментарий олимпийского чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк на своей странице в Facebook оценил решение чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира среди молодежи Семена Новикова перейти в сборную Болгарии.
«Есть вещи, которые не покупаются за деньги. Это – чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований.
Уверен, принимать поздравления на родине – особое удовольствие. Не знаю, как у кого, а я наслаждаюсь в этот момент.
Тем не менее, желаю Семену удачи в новой для него сборной. Кто знает, возможно, еще встретимся в Париже», - написал Беленюк.
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