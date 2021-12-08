  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Беленюк отреагировал на уход Новикова в сборную Болгарии
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк отреагировал на уход Новикова в сборную Болгарии

Другие виды
(1 голосов)

Комментарий олимпийского чемпиона

Беленюк отреагировал на уход Новикова в сборную Болгарии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жан Беленюк на своей странице в Facebook оценил решение чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира среди молодежи Семена Новикова перейти в сборную Болгарии.

«Есть вещи, которые не покупаются за деньги. Это – чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований.

Уверен, принимать поздравления на родине – особое удовольствие. Не знаю, как у кого, а я наслаждаюсь в этот момент.

Тем не менее, желаю Семену удачи в новой для него сборной. Кто знает, возможно, еще встретимся в Париже», - написал Беленюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...