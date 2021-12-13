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Украинка Гангур завоевала малое золото на ЧМ по тяжелой атлетике

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Большой успех

Украинка Гангур завоевала малое золото на ЧМ по тяжелой атлетике

фото - mil.gov.ua

Новина українською

Украинская штангистка Мария Гангур заняла четвертое место на чемпионате мира в Ташкенте в категории до 59 кг.

Гангур стала обладательницей малого золота в толчке, зафиксировав над головой снаряд весом в 114 кг. В рывке украинка подняла 101 кг, чего оказалось недостаточно для попадания на подиум в двоеборье.

Ранее на чемпионате мира в Ташкенте 18-летняя украинка Светлана Самуляк завоевала бронзу в двоеборье и добавила малое серебро в рывке.

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В статье: тяжелая атлетика
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