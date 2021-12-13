Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Гангур завоевала малое золото на ЧМ по тяжелой атлетике
Большой успех
фото - mil.gov.ua
Украинская штангистка Мария Гангур заняла четвертое место на чемпионате мира в Ташкенте в категории до 59 кг.
Гангур стала обладательницей малого золота в толчке, зафиксировав над головой снаряд весом в 114 кг. В рывке украинка подняла 101 кг, чего оказалось недостаточно для попадания на подиум в двоеборье.
Ранее на чемпионате мира в Ташкенте 18-летняя украинка Светлана Самуляк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Аллахяр, Гуцуляк и остальные под крылом Скрипника. Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Пяткой - Шальке, в девятку - Черноморцу. Все голы Марлоса за Шахтер
- Леонов: Не хочу говорить о судье. Пускай бы он майку Колоса надел
- Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...