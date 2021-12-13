Украинка Гангур завоевала малое золото на ЧМ по тяжелой атлетике

Украинская штангистка Мария Гангур заняла четвертое место на чемпионате мира в Ташкенте в категории до 59 кг.

Гангур стала обладательницей малого золота в толчке, зафиксировав над головой снаряд весом в 114 кг. В рывке украинка подняла 101 кг, чего оказалось недостаточно для попадания на подиум в двоеборье.