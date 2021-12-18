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Украина заняла 4 место на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Другие виды
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Очень достойное выступление

Украина заняла 4 место на чемпионате мира по тяжелой атлетике

https://prosportua.com

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по тяжелой атлетике стала четвертой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2021, прошедшем на днях в Ташкенте (Узбекистан).

В активе нашей команды по итогам мирового мундиаля 6 наград (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). Украинцы уступили только Южной Корее, Узбекистану и Тайланду.

Общий зачет чемпионата мира:

Украина заняла 4 место на чемпионате мира по тяжелой атлетике - изображение 1

Отметим, что 3 из 4 золотых наград завоевала наша Алина Марущак.

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В статье: тяжелая атлетика
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