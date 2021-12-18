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Украина заняла 4 место на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Очень достойное выступление
https://prosportua.com
Сборная Украины по тяжелой атлетике стала четвертой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2021, прошедшем на днях в Ташкенте (Узбекистан).
В активе нашей команды по итогам мирового мундиаля 6 наград (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). Украинцы уступили только Южной Корее, Узбекистану и Тайланду.
Общий зачет чемпионата мира:
Отметим, что 3 из 4 золотых наград завоевала наша Алина Марущак.
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