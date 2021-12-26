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Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Фото

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Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион Олимпийских игр 2020 года по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Об этом он сам сообщил на странице в Instagram.

Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Беленюк встретился с лучшим игроком мира в CS:GO.

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