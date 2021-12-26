Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Фото
На стиле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Олимпийских игр 2020 года по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Об этом он сам сообщил на странице в Instagram.
Напомним, ранее Беленюк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Алжирский футболист умер прямо во время матча после удара в голову
- Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото
- Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...