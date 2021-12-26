Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Фото

Чемпион Олимпийских игр 2020 года по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк примет участие в новогоднем поздравлении Президента Украины. Об этом он сам сообщил на странице в Instagram.

Напомним, ранее Беленюк встретился с лучшим игроком мира в CS:GO.