Украинец Казаков – чемпион мира по снукеру среди юниоров

Украинский бильярдист Антон Казаков стал чемпионом мира среди юниоров по снукеру. Об этом сообщает tribuna.ua.

В финале турнира, прошедшем в Шеффилде, украинец обыграл англичанина Джейка Крофтса со счетом 5-3.

Лучшая серия Казакова составила 56 очков, самый удачный брейк Крофтса – 34 очка. Результативность Антона – 81,33%, Джейка – 72,44%, отыгрыши у Казакова – 81,73%, у Крофтса – 79,79%.

После победы на юниорском ЧМ Козаков получил статус профессионала.