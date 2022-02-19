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Украинец Казаков – чемпион мира по снукеру среди юниоров
Отличный результат, мастер
Украинский бильярдист Антон Казаков стал чемпионом мира среди юниоров по снукеру. Об этом сообщает tribuna.ua.
В финале турнира, прошедшем в Шеффилде, украинец обыграл англичанина Джейка Крофтса со счетом 5-3.
Лучшая серия Казакова составила 56 очков, самый удачный брейк Крофтса – 34 очка. Результативность Антона – 81,33%, Джейка – 72,44%, отыгрыши у Казакова – 81,73%, у Крофтса – 79,79%.
После победы на юниорском ЧМ Козаков получил статус профессионала.
Напомним, что ранее
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