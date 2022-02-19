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Украинец Казаков – чемпион мира по снукеру среди юниоров

Другие виды
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Отличный результат, мастер

Украинец Казаков – чемпион мира по снукеру среди юниоров

UA-Футбол
Новина українською

Украинский бильярдист Антон Казаков стал чемпионом мира среди юниоров по снукеру. Об этом сообщает tribuna.ua.

В финале турнира, прошедшем в Шеффилде, украинец обыграл англичанина Джейка Крофтса со счетом 5-3.

Лучшая серия Казакова составила 56 очков, самый удачный брейк Крофтса – 34 очка. Результативность Антона – 81,33%, Джейка – 72,44%, отыгрыши у Казакова – 81,73%, у Крофтса – 79,79%.

После победы на юниорском ЧМ Козаков получил статус профессионала.

Напомним, что ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия ОИ-2022.

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В статье: снукер
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