Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан: "Хочу мира для всего украинского народа"
Правильные слова
Легендарная украинская саблистка Ольга Харлан отреагировала на обострения российской агрессии в отношении Украины после признания президентом России Владимиром Путиным «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».
«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильные и мы преодолеем все вместе!», - написала Харлан в Instagram.
Также Харлан посредством хештегов призвала оставаться с Украиной и молиться за страну.
Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года и обладательница 34 медалей чемпионатов мира и Европы.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Жуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом
- Рух покинул защитник, Мариуполь подпишет Кухарука. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО