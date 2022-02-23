Харлан: "Хочу мира для всего украинского народа"

Легендарная украинская саблистка Ольга Харлан отреагировала на обострения российской агрессии в отношении Украины после признания президентом России Владимиром Путиным «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильные и мы преодолеем все вместе!», - написала Харлан в Instagram.

Также Харлан посредством хештегов призвала оставаться с Украиной и молиться за страну.

Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года и обладательница 34 медалей чемпионатов мира и Европы.