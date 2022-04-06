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Горуна признан спортсменом месяца по версии IWGA
Украинец достиг отличных результатов
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна признали спортсменом марта.
Организаторы соревнований и Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) готова сделать все, что в её силах, чтобы украинские спортсмены могли поучаствовать в соревнованиях в Бирмингеме, штат Алабама.
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