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Горуна признан спортсменом месяца по версии IWGA

Другие виды
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Украинец достиг отличных результатов

Горуна признан спортсменом месяца по версии IWGA

Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна признали спортсменом марта.

Организаторы соревнований и Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) готова сделать все, что в её силах, чтобы украинские спортсмены могли поучаствовать в соревнованиях в Бирмингеме, штат Алабама.

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В статье: Станислав Горуна
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