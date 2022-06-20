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Украинские мужчины стали вице-чемпионами Европы по фехтованию
Уступили венграм в один укол
Фото: facebook.com/fie.org / Автор невідомий
Украинская мужская сборная по фехтованию на сабле заняла второе место на Чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Анталии. В решающем поединке наша команда уступила венграм.
В составе украинцев выступали Василий Гумен, Богдан Платонов, Юрий Цап и Андрей Ягодка.
На пути к решающему поединку украинцы разобрались в 1/8 финала с Испанией (45:33), в четвертьфинале с Германией (45:44), а в полуфинале с Турцией (45:43). В середине финального поединка наша команда вела в счете 30:29, однако не удержала преимущество и уступила 39:40.
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