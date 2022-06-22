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На турнире претендентов на шахматную корону сыграно четыре тура

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Шахматисты провели четыре тура из четырнадцати

На турнире претендентов на шахматную корону сыграно четыре тура

Фото: FIDE / Автор - Maria Emelianova

UA-Футбол
Новина українською

В Мадриде продолжается турнир претендентов для определения соперника, который встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

После четырех туров с тремя очками лидерство удерживает Ян Непомнящий - россиянин, осудивший полномасштабную войну и выступающий под нейтральным флагом. За его спиной американец Фабиано Каруана (2,5 очка). Еще у трех шахматистов по два очка – поляка Яна-Кшиштофа Дуды, венгра Рихарда Раппорта и американца Хикару Накамуры. Замыкают таблицу еще три шахматиста, которые пока набрали по 1,5 очка: китаец Динь Лижень, азербайджанец Теймур Раджабов и француз Алиреза Фирузджа.

Напомним, что турнир претендентов проходит по круговой системе. Каждый проведет по два поединка с каждым. Последний, четырнадцатый тур запланирован на 4 июля. Встреча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном намечена на 2023 год.

Добавим, что в прошлом году норвежец Магнус Карлсен уже защищал чемпионский титул в противостоянии с Яном Непомнящим и выиграл дуэль досрочно со счетом 7,5:3,5.

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В статье: шахматы
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