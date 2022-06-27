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Историческая медаль. Украина впервые добыла награду ЧМ по плаванию на открытой воде
Проявил себя Михаил Романчук
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Венгрии, Украина завоевала историческую награду в плавании на открытой воде. Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук впервые выступил в этой дисциплине и сразу завоевал награду.
Дебют Романчука на открытой воде пришелся на дистанцию пять километров, его соперниками были уже привычные конкуренты – немец Флориан Веллброк и итальянец Грегорио Палтриньери.
Весь заплыв украинец провел в группе лидеров, некоторое время даже возглавлял гонку, но в итоге пришел к финишу третьим. Это первая медаль "открытой воды" в истории Украины на уровне чемпионата мира.
- Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80
- Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
- Михаил Романчук (Украина) +00:25.10
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