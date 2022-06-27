Историческая медаль. Украина впервые добыла награду ЧМ по плаванию на открытой воде

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Венгрии, Украина завоевала историческую награду в плавании на открытой воде. Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук впервые выступил в этой дисциплине и сразу завоевал награду.

Дебют Романчука на открытой воде пришелся на дистанцию ​​пять километров, его соперниками были уже привычные конкуренты – немец Флориан Веллброк и итальянец Грегорио Палтриньери.

Весь заплыв украинец провел в группе лидеров, некоторое время даже возглавлял гонку, но в итоге пришел к финишу третьим. Это первая медаль "открытой воды" в истории Украины на уровне чемпионата мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)